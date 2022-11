Bandidos invadem casa de Emerson Leão em SP, levam medalha da Copa de 1970 e réplica de troféu

Criminosos invadiram a casa do ex-treinador e ex-goleiro Emerson Leão, no Jardim Paulista, na Zona Oeste de São Paulo, no domingo (6). Ele não estava na residência e, ao retornar, percebeu que o portão e as portas estavam abertos. Além de joias e pedras preciosas, os bandidos levaram uma medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970, realizada no México.

De acordo com a Polícia Civil, Leão saiu de casa na manhã de quinta-feira (3) acompanhado pela esposa. Eles só retornaram no domingo e já constataram o furto. A suspeita é que a invasão tenha ocorrido no sábado (5).

Os criminosos também levaram uma réplica da Taça Jules Rimet, que reproduz a conquistada pela seleção brasileira na Copa de 1970. A original foi roubada da sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em 1983.

No ano seguinte, a Kodak construiu uma réplica perfeita na Alemanha e a entregou à direção da entidade.

O caso foi registrado como furto à residência no 14º DP (Pinheiros) e solicitados exames periciais no imóvel. Nenhum suspeito foi preso até a tarde desta segunda-feira (7).

