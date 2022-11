Enem: Como lidar com a ansiedade a uma semana da primeira prova

A edição 2022 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está logo aí. As provas serão realizadas em dois domingos, dias 13 e 20 de novembro, e servem de passaporte para diversas instituições de Ensino Superior do País, tanto públicas como privadas.

Depois de um ano inteiro de estudos, é natural que a ansiedade bata forte nessa reta final, como explica Luiz Bosco Sardinha, psicólogo e professor do curso de Psicologia da Estácio. “A ansiedade nos prepara para o estado de alerta, acionado em situações críticas, que exigem respostas rápidas e precisas. O problema está em esse estado se prolongar desnecessariamente, o que traz prejuízos físicos e psicológicos.”

Faltando apenas uma semana para a primeira etapa do exame, é importante “administrar” as emoções, para que elas contribuem para o desempenho ao invés de atrapalharem. Luiz afirma que, para isso, não há receita, já que cada pessoa lida a seu modo com situações do tipo. Algumas dicas, contudo, podem ajudar.

Confira os conselhos do especialista: