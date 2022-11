Polícia procura suspeito de esfaquear homem no interior de São Paulo

Paulo Sérgio Afonso, de 45 anos, precisou ser socorrido após levar uma facada na região torácica, enquanto caminhava. O crime aconteceu nesta sexta-feira (04), na Avenida Manoel Mingoranci, na cidade Matão, localizada no interior de São Paulo.

De acordo com o homem, ele estava caminhando em direção à casa de sua irmã, quando um indivíduo conhecido por ele se aproximou e o atacou com um faca e, em seguida, fugiu do local. Após o crime, a Polícia Militar foi chamada e Paulo Sérgio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima para o Hospital Municipal de Matão, onde ficou em observação.

LEIA TAMBÉM: Após intoxicação: donos de pets pedem indenização por danos morais de até R$ 55 mil

Ainda segundo a Polícia Militar da cidade de Matão, as buscas pelo suspeito do crime estão sendo realizadas, mas o homem ainda não foi encontrado pelo patrulhamento da cidade.

Violência no interior de São Paulo

De acordo com o G1, na semana passada, a Polícia Militar de Matão, cidade situada no interior de São Paulo, também prendeu um homem que teria assaltado uma casa localizada no Bairro Alto, na noite de quarta-feira (26). Ele estava acompanhado de outro rapaz, que conseguiu fugir.

Na ação policial, os assaltantes tentaram fugir pelo muro da residência, mas um deles acabou sendo capturado pela PM no jardim da casa vizinha, que destacou que ele estava com um revólver calibre 38, que continha cinco munições intactas. Os dois suspeitos também não tiveram suas identidades reveladas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares da cidade de Matão apreenderam também uma calça preta e amarela que pertencia ao segundo suspeito que conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas patrulhas. As armas também foram enviadas para a investigação, já o rapaz preso em flagrante foi encaminhado para a cadeia de Santa Ernestina, que fica nas proximidades do município.

LEIA TAMBÉM: Cartilha do MP-DF alerta sobre ‘golpe da mão fantasma’; saiba como se proteger da fraude