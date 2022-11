Dengue: Veja os mitos e verdades sobre o mosquito Aedes aegypti

O Brasil está em estado de alerta para evitar um novo aumento nos casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Entre janeiro e outubro desde ano, de acordo com levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de casos da doença no Brasil subiu quase 185% na comparação com o mesmo período de 2021, alcançando a marca de 1,3 milhão de notificações. Neste período, foram registradas 909 mortes.

Segundo Natalia Verza Ferreira, cientista, doutora em Genética e Biologia Molecular e diretora da empresa de biotecnologia Oxitec do Brasil, esse cenário decorre do fato de que o Aedes aegypti tem se adaptado e descoberto novas formas de se reproduzir, inclusive em água suja, o que não ocorria há alguns anos.

Assim, a especialista elencou alguns mitos e verdades sobre o mosquito. Confira: