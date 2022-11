Cartilha do MP-DF alerta sobre ‘golpe da mão fantasma’; saiba como se proteger da fraude

'Golpe da mão fantasma' é cometido via celular, por onde os bandidos conseguem limpar as contas bancárias dos alvos (Peter Dazeley/Getty Images)

O Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) lançou uma cartilha para alertar sobre o “golpe da mão fantasma”, que permite que os criminosos limpem as contas bancárias das vítimas em tempo real. Para isso, eles enganam o alvo, fazendo com que o usuário baixe um programa malicioso no celular e conseguem acessar os apps bancários e fazer as movimentações.

A cartilha mostra como o golpe é armado pelos bandidos, que entram em contato por meio de uma ligação telefônica e se fazem passar por funcionários de bancos. Assim, oferecem uma atualização de segurança, na qual as vítimas precisam clicar em um link. Dessa forma, a pessoa acaba baixando um programa malicioso e permitindo que os bandidos tenham acesso ao aparelho celular.

Assim, os golpistas conseguem fazer movimentações bancárias sem que a vítima perceba. Quando ela se dá conta, já pode ter sido lesada.

Luciana Freitas, chefe da Seção de Governança de TI do MP-DF, a cartilha visa evitar que mais cidadãos sejam vítimas deste tipo de fraude e fiquem atentos a outros semelhantes.

“Estar bem informado é nossa principal arma contra esse tipo de ataque, onde a pessoa mal intencionada se utiliza de engenharia social para nos convencer a fazer algo que ela deseja. Diminuímos nossas vulnerabilidades quando sabemos como agir. Meu esposo foi vítima de tentativa desse golpe. Ele suspeitou e desligou, mas fiquei imaginando quantas pessoas acabam perdendo dinheiro por causa disso”, afirmou ela.

Criminosos conseguem invadir celular das vítimas e aplicar o golpe

Alerta da Polícia Federal

A Polícia Federal de Pernambuco também fez alertas a respeito do golpe. “Esses criminosos se aproveitam da engenharia social. O nome do golpe pode até ser difícil, mas que tem uma definição simples. São as técnicas que eles utilizam para enganar e conseguir das pessoas tudo aquilo que eles querem, desde informações financeiras, até dados pessoais para depois aplicar golpes e tirar dinheiro das contas correntes”, explicou chefe de comunicação da unidade, Giovani Santoro.

“No ‘golpe da mão fantasma’ eles ligam para a pessoa se passando por uma falsa central telefônica de banco e aí dizem que a conta da pessoa, principalmente no aplicativo de celular, está vulnerável porque sofreu uma invasão. Para que o app possa voltar a se tornar seguro e não gere prejuízos ao dono da conta bancária, é necessário instalar uma aplicação de segurança, através de um link que eles enviam pelo próprio WhatsApp. Mas aí quando a pessoa clica nesse link, ela vai instalar um programa de acesso remoto, que permite o acesso a todos os programas instalados no celular”, destacou.

Santoro disse que, exatamente por essa ação às escondidas, o nome do golpe foi definido como “mão fantasma”. “Quando a pessoa se dá conta, um tempo depois, ela vê que os bandidos estão usando o seu próprio celular, sem ser ela. É uma mão invisível que está fazendo isso”, disse.

“Eles podem entrar no app do banco e aí transferir todo o seu dinheiro para a conta deles. É um golpe cruel, pois você fica vendo online o bandido entrar no seu aplicativo do banco, no seu celular, e fazer essa transferência bancária. Dinheiro que muitas pessoas levaram anos para conquistar, em questão de segundos os bandidos conseguem levar”, alertou.

O chefe de comunicação da PF destacou, ainda, que infelizmente os criminosos conseguem os dados das vítimas nas quais vão aplicar o golpe por meio de invasão a sistemas de lojas, aos próprios bancos, entre outros sistemas de dados.

Proteção

A PF também alertou que, para se proteger de golpes, os usuários devem sempre fazer a opção de autenticação em dois fatores para autorização de transações bancárias, que pode ser ativada nas configurações dos aplicativos. Isso dificulta movimentações suspeitas sem autorização do usuário.

Também é importante que o cliente desenvolva o hábito de mudar regularmente as senhas de acesso aos aplicativos, criando códigos com uma boa variação de caracteres.

LEIA TAMBÉM: