Após intoxicação: donos de pets pedem indenização por danos morais de até R$ 55 mil

Em setembro, 10 tutores de cães do Estado de São Paulo afirmaram que seus pets morreram após sofrerem uma intoxicação ao ingerir petiscos da marca Bassar. Após a denúncia, que ganhou força em outras regiões do país, eles entraram com ações na Justiça, onde pedem uma indenização por danos morais, que variam de R$ 22 mil a R$ 55 mil, além do pagamento das despesas que tiveram no tratamento dos animais.

Porém, segundo o G1, a Bassar, empresa responsável pelos petiscos, afirmou que não tem condições de pagar com despesas processuais, De acordo com os responsáveis, a empresa passa por uma grave crise financeira e precisou demitir 70% dos seus funcionários.

“A corré Bassar, atualmente, não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da sua preservação empresarial e função social, da manutenção de empregados e do cumprimento de suas obrigações perante fornecedores, clientes e fisco. Isso porque, tratando-se a corré Bassar de sociedade empresária de pequeno porte, diversos fatores concomitantes e contemporâneos geraram a abrupta queda do seu faturamento, como a grave crise financeira causada com o seu fechamento pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, demissão de 70% dos seus funcionários, autorização de reabertura (desinterdição) após 45 dias, retirada dos produtos das lojas de todo o país, reembolso de milhares de produtos, descarte de produtos e insumos mesmo sem prova de contaminação”, alegou a defesa em um dos processos.

Cães morreram após consumirem petisco da marca Bassar (Reprodução/Arquivo pessoal)

Segundo o G1, Dental Care, Every Day e Petz Snack Cuidado Oral, três marcas da Bassar, são investigadas por suspeita de contaminação por etilenoglicol.

Empresa tentou negociar com os tutores

Desde que as denúncias foram feitas, a Bassr tentou negociar com alguns donos dos pets que morreram. Segundo o G1, a empresa buscou reverter a situação com a tutora de Hanna, uma spitz alemão que consumiu o petisco Every Day.

“Com vistas a extinguir o presente feito, a corré Bassar, por mera liberalidade, sem qualquer reconhecimento de culpa ou responsabilidade, propôs à autora o pagamento da quantia total de R$ 25 mil. Ocorre que, em razão da contraproposta pela autora no exorbitante e desarrazoado valor de R$ 55 mil não foi possível a concretização de acordo”, afirmou a defesa da empresa sobre o processo movido.

