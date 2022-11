Piloto de avião que levava Marília Mendonça não seguiu padrão de pouso, diz Polícia Civil

A Polícia Civil afirmou nesta sexta-feira (4) que o piloto do avião que levava Marília Mendonça não seguiu o padrão de pouso do aeródromo. No dia 5 de novembro do ano passado, o acidente aéreo matou a cantora e outras quatro pessoas em Caratinga, Minas Gerais.

Segundo depoimentos da investigação, ele fez a aproximação pelo lado correto, mas “se afastou muito” do local recomendado. As informações são do “G1″.

“O que a gente tem até agora na investigação, o que a gente sabe mediante depoimentos feitos é que o piloto não fez a manobra que se esperava, ele saiu da zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso. Então, é um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse”, afirmou o delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales. “Não há uma obrigatoriedade de pousar nessa forma padrão, mas, quando ele sai dessa zona de proteção do aeródromo, é por conta e risco dele. Ele se afastou muito, veio muito baixo e se chocou na rede de transmissão”, completou o responsável pela investigação.

Ainda de acordo com Sales, o piloto que levava Marília Mendonça era muito experiente, mas nunca tinha pousado em Caratinga. Os exames descartaram que ele tenha sofrido um mal súbito ou que estivesse sob efeito de medicamentos ou drogas.

Homenagem no ‘Encontro’

Patrícia Poeta e Manoel Soares prestaram uma homenagem à Marília Mendonça no “Encontro”, da TV Globo, desta sexta-feira. Foi Henrique Casttro, amigo da sertaneja, porém, que chamou a atenção ao comentar sobre a rainha da sofrência.

Ao falar sobre a famosa, o artista acabou cometendo uma gafe e deixou os fãs assustados: “As pessoas tinham um certo respeito por ser a Marília Mendonça e eu acordava de manhã e ela estava treinando. Aquele momento bonitona e gostosona”, começou ele.

Em seguida, o músico fez um pedido aos fãs da sertaneja e acabou ganhando muitos haters: “Inclusive gente, se vocês forem postar foto da Marília, posta só aquela que ela está bonitona, por que ela estava amando essa fase. Não posta as fotos que ela não estava postando”.

