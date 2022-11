Lotofácil 2655 paga R$ 1,5 milhão; veja os números

Quem acertar os 15 números da Lotofácil sorteados pela Caixa Econômica Federal hoje no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode passar o final de semana com a conta bancária R$ 1,5 milhão mais gorda.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira (04):

01, 05, 06, 08, 09

11, 13, 14, 15, 16

19, 20, 21, 22, 23

Último sorteio

Quatro apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta quinta-feira, As apostas foram feitas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Toledo, no Paraná, Brasília, no Distrito Federal, e a última foi feita por meio do canal eletrônico, que impossibilita saber sua localização. Cada um levou R$ 281.061,41.

Ao todo, 623 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, R$ 540,53. Outros 15.900 sortudos marcaram 13 pontos e levaram R$ 25. Clique para ver os números do sorteio de ontem.

Super Sete sorteia R$ 3,6 milhão

A aposta da Super Sete também está com prêmio acumulado para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa. Quem acertar todos os números pode levar para casa uma bolada de R$ 3,6 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

9, 7, 7, 1, 3, 8, 1

Veja também o sorteio da Lotomania

05, 10, 16, 17, 19

25, 28, 30, 36, 42

44, 48, 53, 57, 58

59, 65, 67, 90, 96