Homem suspeito de oferecer a própria sobrinha na internet para fins sexuais é preso no litoral de SP

Um homem de 25 anos foi preso na noite da última terça-feira (1º) pelo estupro da própria sobrinha, de 4 anos, e por divulgar cenas de nudez e pornografia infantil, no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, litoral de São Paulo.

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher cumpriram mandado de prisão, busca e apreensão na casa do suspeito. No dia anterior (31), a equipe havia recebido a informação de que o homem estava oferecendo uma criança de 4 anos para fins sexuais em uma sala de bate papo na internet. Uma investigação, então, foi iniciada, que contou com o apoio policial do 5º DP de Santos.

Identificação e prisão

Os investigadores apuraram que a criança em questão se tratava da própria sobrinha do rapaz e que ele estaria enviando vídeos de nudez e pornografia da menor. Após identificação do homem, foi emitido mandado de prisão temporária e mandados de busca e apreensão na casa dele.

Foram apreendidos no local um computador, um notebook e diversos celulares. O homem foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e permanece preso.

