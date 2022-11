Homem sofre acidente e morre a caminho da maternidade; ele estava indo conhecer o filho

Um homem morreu após sofrer um acidente de carro a caminho da maternidade para conhecer seu filho. O caso aconteceu em Redenção, no Pará, na última terça-feira (1º).

Samuel Gregório Bento trafegava pela avenida Thompson Filho quando a fatalidade aconteceu. Ele tinha recebido uma ligação informando que sua mulher estava em trabalho de parto, segundo a TV Globo.

Uma câmera de segurança na via registrou o momento do acidente. As imagens mostram o carro derrapando na pista e batendo violentamente contra uma árvore. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

A Prefeitura de Redenção publicou uma nota lamentando a morte de Samuel. “A Prefeitura Municipal de Redenção, em nome do Prefeito Marcelo Borges, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do jovem Samuel Gregório Bento, filho do Pastor José Gregório, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos e pedimos a Deus que os console. Descanse em paz, Samuel.”

O corpo de Samuel Bento foi enterrado na quarta-feira (2). Ele deixa uma filha de 4 anos de idade, a esposa e o filho recém-nascido.

LEIA TAMBÉM: