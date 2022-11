Campanha de Multivacinação em São Paulo é ampliada até 30 de novembro

O governo do Estado de São Paulo ampliou a Campanha de Multivacinação até o dia 30 de novembro. Até esta data, crianças e adolescentes com menos de 15 anos podem atualizar suas cadernetas de vacinação.

A decisão foi tomada por conta da baixa procura pelos imunizantes. Apenas 34% do público-alvo procuraram os postos para se vacinar.

Na campanha estão disponíveis as vacinas BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, poliomielite e rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b – também doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

Balanço

Segundo levantamento do governo, na população de 5 a 14 anos, compareceram nos postos de vacinação 945,9 mil pessoas da faixa etária, o que representa 15,1% do público-alvo. Destes, 61% foram encaminhados para receber alguma vacina do calendário.

A melhor cobertura ocorreu entre as crianças com menos de um ano, que atingiu 128,4% de comparecimento, o que representa 709,4 mil pessoas. Destas, 80,3% receberam algum tipo de imunizante para atualizar a caderneta de vacinação.

