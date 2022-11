Resultado da Quina desta quinta-feira, 3 de novembro

O concurso da Quina 5990 vai pagar nesta quinta-feira (3) R$ 2,19 milhões aos acertadores das cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Quina desta quinta-feira:

17, 20, 57, 66, 74

Sorteio de quarta-feira

No último sorteio, realizado na terça-feira (1º), ninguém acertou as cinco dezenas da Quina e, por isso, o prêmio acumulou.

Sessenta e seis pessoas, porém, marcaram a quadra (quatro pontos) e receberam R$ 4.868,81 cada. Já o terno (três dezenas) saiu para 4.589 apostas. Nesse caso, o prêmio individual foi no valor de R$ 66,68. As dezenas sorteadas no sorteio foram 04, 21, 23, 29, 79.

Confira o sorteio da Timemania

10, 14, 26, 32, 44, 53, 72

Time do Coração: 32 (Cruzeiro/MG)

Veja também o resultado da Dupla Sena

Os acertadores do primeiro sorteio da Dupla Sena nesta quinta-feira vão ganhar R$ 1,8 milhão, segundo dados do site da CEF.

Veja os números da Dupla Sena

1º Sorteio

01, 02, 06, 11, 45, 47

2º sorteio

23, 26, 27, 42, 46, 49

Veja os números da Lotomania

04, 05, 06, 07, 14, 18, 20, 25, 26, 30, 38, 51, 53, 67, 69, 72, 74, 82, 97, 98