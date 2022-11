Polícia descobre causa de morte de médica encontrada em banheiro de hospital

Meses após ter sido encontrada morta no banheiro do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj), em Pirenópolis, no estado de Goiás, a polícia finalmente revelou o laudo que esclarece a morte da médica Jayda Bento de Souza, de 26 anos.

No dia 25 de junho, Jayda não compareceu para iniciar seu plantão. Os colegas de trabalho estranharam e fizeram uma busca por todo hospital, de acordo com o inquérito da polícia, até acharem um quarto na área de UTI semi-intensiva com a porta do banheiro trancada e um barulho que indicava que a torneira estava ligada. A porta foi arrombada e a médica foi encontrada com cianose (pele azulada ou acinzentada, que indica falta de oxigenação no sangue). De acordo com a investigação, o médico a e técnica de enfermagem que a encontrou não chegaram a fazer manobras de ressuscitação porque foi constatada a morte imediatamente e eles se limitaram a chamar a polícia.

O laudo dos peritos afirma que ela morreu por insuficiência respiratória causada por reação a remédios, de acordo com a polícia, o que descarta a tese inicial da investigação de suicídio ou homicídio.

O laudo apontou, entre outros, a utilização de um medicamento usado como anestésico de curta duração geralmente aplicado em exames de endoscopia, cuja reação com outros remédios provocou a insuficiência respiratória.

“A morte foi acidental pela introdução voluntária dessas substâncias no próprio corpo. A reação não era esperada pela própria médica, pelo que tudo indica”, disse o delegado Tibério Martins, responsável pela investigação.

Com os detalhes que faltavam para fechar o caso, a polícia enviou o inquérito para o Judiciário com sugestão de arquivamento.