Máxima não passa dos 16ºC nesta quinta-feira em São Paulo, mostra previsão

Quarta-feira será de frio e chuva em São Paulo, diz previsão do tempo (Mateus Andre/Divulgação/ Freepik)

O frio segue na cidade de São Paulo nesta quinta-feira (3). A temperatura máxima não passa dos 16ºC, enquanto a mínima fica na casa dos 11ºC, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

O céu fica nublado com chuva de manhã. Aberturas de sol devem ocorrer à tarde, assim como pancadas de chuva no volume de 7mm. De noite, as precipitações cessam.

A umidade do ar varia entre 56% e 88%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol deve se pôr às 18h21.

Previsão do tempo para sexta-feira

Já na sexta-feira (4) a mínima será de 10ºC e a máxima, 18°C.

O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A umidade do ar gira em torno 54% e 90%.

O sol vai nascer às 5h18 e se despede às 18h22.

