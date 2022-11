Foragido, assim foi como polícia encontrou pastor acusado de estuprar crianças

Foragido da Justiça do Paraná há pelo menos 20 dias, um pastor evangélico, de 44 anos, foi preso no município de Crixás, no estado de Goiás. Acusado de estuprar ao menos duas pessoas, ambas menores de idade, o sujeito trabalhava como ajudante em uma nova igreja.

Segundo informações levantadas, o pastor é acusado de violentar sexualmente uma menina de 8 anos e uma adolescente de 15. Além disso, de acordo com a delegada Sayonara Lemgruber, o homem de 44 anos foi detido após cumprimento de mandado de prisão pelos crimes sexuais e por dívidas em aberto de pensão alimentícia.

Agora, acredita-se que o líder religioso deva ser transferido para o estado do Paraná, local em que o processo foi instaurado originalmente e que deve responder à Justiça pelos crimes que é acusado.

Pastor ‘abusava da confiança das famílias’

Em declaração, Lemgruber afirmou que as investigações do Paraná destacaram que o pastor aproveitava de sua posição de liderança para cometer tais crimes e abusava da confiança das famílias, justamente por ocupar tal cargo.

Após os crimes cometidos na capital paranaense, o pastor, cuja identidade não foi revelada, deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável e falta de pagamento de pensão alimentícia.

Não há atualizações do caso até o momento.

