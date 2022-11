Estação República do Metrô recebe Virada Esportiva amanhã

Nesta sexta-feira (4), das 9h às 15h, os passageiros da estação República, da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, poderão participar da Virada Esportiva.

Entre as diversas atividades programadas estão desafio de tênis de mesa, aulas práticas de ginástica e dança, além de um tabuleiro gigante de jogo de xadrez.

A iniciativa, segundo o governo do Estado, visa estimular a prática de atividades físicas e esportivas.

Todas as atividades oferecidas serão gratuitas e contarão com orientadores. A Dança dos Famosos, por exemplo, será conduzida pelo professor Marcelo Grangeiro, campeão do quadro “Dança dos Famosos”, em 2015, no programa Domingão do Faustão.

As aulas de dança também terão como monitores professores da academia Smart Fit, parceira da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nas ações da Virada Esportiva. Já a aula prática de ginástica e dança será coordenada pela professora Eliane Daña Ramos.

A ação já aconteceu na última quarta-feira (2) na estação Brigadeiro, da Linha 2-Verde.

Serviço

Virada Esportiva

Data: 4 de novembro (sexta-feira)

Local: Estação República (Linha 3-Vermelha)

Horário: 9h às 15h

