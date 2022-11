Em vídeo, Bolsonaro pede a apoiadores que liberem as rodovias do País

O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo nas redes sociais na noite da última quarta-feira (2) pedindo que manifestantes liberem as rodovias do País. Desde domingo (30), após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, bolsonaristas fazem bloqueios ilegais.

“O fechamento de rodovias pelo Brasil, prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né. Sei que vocês estão dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas”, diz Bolsonaro.

O presidente se referiu aos manifestante como “brasileiros que estão protestando pelo Brasil” e disse que, ao longo do tempo que esteve à frente da Presidência, colaborou para o ressurgimento do “sentimento patriótico, amor à pátria, nossas cores verde e amarela, a defesa da família, da liberdade”. “Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo”, disse.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), às 6h desta quinta-feira (3), havia 86 bloqueios em rodovias federais.

Primeiro discurso

Na terça-feira (1º), Bolsonaro já havia dito que condenava a obstrução das rodovias durante seu primeiro e breve discurso após o resultado das eleições.

“Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, disse o atual presidente.

Bolsonaro afirmou na ocasião que sempre respeitou a Constituição e assim continuará agindo. “Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição”, continuou.

A fala não citou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

LEIA TAMBÉM: