Cidade de SP registrou menor temperatura para novembro

A cidade de São Paulo teve nesta quarta-feira (2) a menor temperatura máxima para novembro da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), iniciada em 2000, com 15,4 graus Celsius (ºC). A menor máxima anterior para o mês na capital paulista havia sido registrada em 2003, com 16,2°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, a sensação térmica ontem chegou aos 5ºC em alguns pontos da cidade.

Para hoje (3), o CGE prevê que as temperaturas não passem dos 16°C. Na madrugada, os termômetros chegaram a marcar 9,9°C na região de Parelheiros, no extremo sul da capital paulista.

O tempo deve continuar fechado com chuviscos ao longo do dia.