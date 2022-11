Cai o número de rodovias bloqueadas por manifestantes bolsonaristas; veja a situação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que ainda havia 73 pontos de interdição e bloqueios em rodovias federais do País às 10h desta quinta-feira (3).

Ontem, pela manhã, haviam 167 bloqueios. Segundo a PRF, 876 manifestações já foram desfeitas.

As manifestações são realizadas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam a derrota nas urnas. Os grupos ocupam as rodovias ilegalmente, e o STF (Supremo Tribunal Federal) já determinou que a corporação e as polícias militares estaduais tomem as medidas necessárias para liberar as estradas.

Situação em São Paulo

Até as 10h, a PM dissolveu 334 pontos de bloqueio e realizou 365 ações de liberação em avenidas da capital paulista e em rodovias estaduais e federais em todo o Estado de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), mais de 260 multas, no valor de R$ 100 mil, foram aplicadas aos condutores que desrespeitaram a determinação de liberação das vias.

Pedido do presidente

O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais na noite da última quarta-feira (2) pedindo que manifestantes liberem as rodovias do País.

“O fechamento de rodovias pelo Brasil, prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né. Sei que vocês estão dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas”, diz Bolsonaro.

O presidente se referiu aos manifestante como “brasileiros que estão protestando pelo Brasil” e disse que, ao longo do tempo que esteve à frente da Presidência, colaborou para o ressurgimento do “sentimento patriótico, amor à pátria, nossas cores verde e amarela, a defesa da família, da liberdade”. “Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo”, disse.

