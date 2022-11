VÍDEO: Torcedores do Corinthians se mobilizam e desbloqueiam trecho da Marginal Tietê, em SP

Um grupo formado por torcedores do Corinthians desbloqueou, na noite de terça-feira (1º), um trecho da Marginal Tietê, em São Paulo, que estava sendo fechado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os corintianos chegaram na Ponte das Bandeiras e os manifestantes se dispersaram rapidamente (veja abaixo).

Membros da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, acabaram com uma manifestação na Marginal Tietê, capital paulista.



Manifestantes pegaram seus carros e saíram do local rapidamente.#Meutimao pic.twitter.com/dhiycGGvXP — Vessoni (@Vessoni) November 2, 2022

Nas imagens é possível ver que os torcedores faziam coro dizendo a palavra “democracia” e soltando rojões. Depois, eles estenderam uma bandeira na ponte com a frase: “Somos pela democracia”. Nesse momento, os bolsonaristas entraram em seus veículos e liberaram o fluxo de veículos no local.

A marginal estava bloqueada desde segunda-feira (31), quando apoiadores de Bolsonaro passaram a se manifestar em diversos locais do país contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, que foi realizado no último domingo (30).

Na terça-feira, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse que a Polícia Militar vai ajudar na liberação das vias e que multas de até R$ 100 mil serão aplicadas contra aqueles que se negarem a deixar os bloqueios. A Tropa de Choque foi enviada para as estradas ainda na mesma tarde.

A Polícia Civil informou que também instaurou uma investigação para tentar identificar quem está por trás dos atos, já que existe a suspeita de que alguma organização criminosa esteja financiando essas manifestações, consideradas ilegais, nas estradas pelo país.

Situação neste feriado

Apesar da ordem para que as estradas sejam liberadas, a Polícia Militar informou que, na manhã desta quarta-feira (2), feriado de Finados, ainda havia bloqueios em pelo menos 21 trechos de rodovias que cortam São Paulo.

Um deles fica na Rodovia Castello Branco, a partir do km 20, na altura de Osasco, que gera um grande congestionamento. Apenas uma faixa está liberada no local.

Na mesma rodovia, há ainda bloqueios no km 26, na altura de Barueri, e no km 8, na altura de Sorocaba, segundo destacou a CCR, concessionária que administra a rodovia.

Em Sorocaba, também há concentração de manifestantes na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 101. Uma faixa apenas está liberada no trecho.

Ainda segundo a PM, há pontos de bloqueios na Rodovias Anhanguera, no km 153, em Limeira, e no km 119, em Nova Odessa. Já na Rodovia dos Bandeirantes os pontos ficam na altura do km 106, em Hortolândia.

Também são registrados na Rodovia Presidente Dutra, que é federal, na altura do km 130, em Caçapava, e km 149, em São José dos Campos, e em Jacareí nos kms 159 e 161.

