Vídeo: carro ignora bloqueio e atropela grupo bolsonarista no interior de São Paulo Imagem: reprodução Twitter

Bolsonaristas que aderiram aos bloqueios das rodovias foram atropelados na tarde desta quarta-feira (2) na Rodovia Washington Luís, na altura de Mirassol, interior de São Paulo.

Conforme texto do G1 e com informações da Polícia Cívil, um grupo de pessoas fazia a paralisação no meio da pista, quando o carro avançou. Sete pessoas ficaram feridas e foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol. Duas delas foram transferidas para o Hospital de Base de Rio Preto devido à gravidade dos ferimentos.

O motorista do carro foi detido em seguida. Assista ao vídeo do exato momento do atropelamento:

#URGENTE: Um grupo de bolsonaristas foi atropelado por um carro durante um bloqueio na Rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP), na tarde desta terça-feira (2), Feriado de Finados.#SP #SPNoticias



📸Reprodução/Redes Sociais

📝G1



⚠️IMAGENS FORTES pic.twitter.com/wtIJ84dz9n — São Paulo Notícias (@_SPNoticias) November 2, 2022

Em seguida, o carro foi depredado pelo grupo, que foi contido pela Polícia Militar.

🚨VEJA: Esse vídeo mostra os bolsonaristas depredando o carro com o motorista ainda dentro do veículo. PM já está no local. pic.twitter.com/GBfKGrx2N3 — CHOQUEI (@choquei) November 2, 2022

PM usa bombas de efeito moral e jatos de água para encerrar protesto na Castello Branco

Mais cedo, a Tropa de Choque da Polícia Militar de São Paulo utilizou bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar os bolsonaristas que bloqueavam a Rodovia Castello Branco, na altura do km 26, nas proximidades de Barueri. Ao todo, 20 viaturas da PM foram até o local para colocar fim ao protesto.

Uso da força e multa

Na manhã da última terça-feira (1), o governador Rodrigo Garcia (PSDB) disse em entrevista coletiva que, caso os caminhoneiros não obedeçam a ordem de retirada, o uso da força policial não está descartado. Além disso, ressaltou que serão aplicadas multas de até R$ 100 mil aos motoristas.

“A partir de agora, nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial, iniciando com multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução, a partir também daí fichando e eventualmente prendendo àqueles manifestantes que resistirem à desobstrução das vias e, se necessário, o emprego de força”, disse.