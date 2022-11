SP: Inscrições para 700 vagas de emprego devem ser feitas até hoje no site do Cate

Os interessados em uma das 700 vagas de emprego em áreas como comércio, serviços, saúde e construção civil, que são intermediadas pela Prefeitura de São Paulo, têm até esta quarta-feira (2) para se inscrever no site do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate). Os salários variam entre R$ 400, no caso dos aprendizes, a R$ 4.700.

“As diversas oportunidades que ofertamos nessa semana demonstram que ainda há possibilidade de recolocação neste ano. Cerca de 60 vagas abertas do total são para colocações temporárias, que viabilizam a geração de renda aos trabalhadores nesta reta final de 2022″, salienta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em exercício, Armando Junior.

Dentre as vagas temporárias ainda restam 50 vagas para controlador de acesso para o Grande Prêmio São Paulo de F-1. O evento está programado para o mês de novembro, no Autódromo de Interlagos.

As oportunidades exigem candidatos a partir dos 18 anos, com ensino médio completo, com experiência na função, vacinação completa para a Covid-19 e disponibilidade para trabalhar entre os dias 7 e 13 de novembro. Os selecionados irão contar com diária de R$ 120 e alimentação no local. Para participar desta seleção, é necessário comparecer ao Cate Interlagos no dia 4 de novembro, a partir das 8h, com RG, CPF e carteira de trabalho.

Outras oportunidades para trabalho temporário são para bilheteiro de cinema com salário de R$ 1.212. São 90 dias de atividades para maiores de 18 anos, que tenham experiência com atendimento ao público e com o ensino médio completo. Demais oportunidades nesta modalidade são para balconistas, vendedores, jardineiro, entre outras.

Quem busca recolocação profissional na área de asseio encontra 166 vagas no Cate. Os salários para vagas permanentes como auxiliar, líder e encarregado de limpeza variam entre R$ 1.300 e R$ 1869. Serão exigidos pelo menos seis meses de experiência e escolaridade a partir do ensino fundamental dos interessados.

Para o cargo de auxiliar administrativo são 72 oportunidades – salários entre R$ 700 (estágio) a R$ 1.300. Para algumas posições não será necessário comprovar experiência, no entanto, a escolaridade será analisada durante a seleção. Já para operadores de telemarketing são 52 posições. A maior parte das oportunidades é destinada para aprendizes, que estejam cursando o ensino médio e que tenham fácil acesso ao bairro do Capão Redondo, na zona sul. Os salários variam entre R$ 400 (carga horária reduzida) e R$ 1.212.

No setor da saúde, o Cate realiza seleção para 10 técnicos que atuem com radiologia odontológica. As vagas são também para estágio no segmento, com rendimentos de R$ 800. Os selecionados irão trabalhar em bairros como Tatuapé, Lapa, Cidade Dutra, Campo Limpo, Santana, entre outros.

A construção civil disponibiliza nessa semana 41 vagas para os cargos como pedreiro, serralheiro, eletricista, encanador, técnico em engenharia civil e técnico em edificações. Os ganhos chegam em R$ 3.026, com oportunidades para as regiões leste, norte, centro e outros municípios.

