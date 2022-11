SP: Afetados por protestos, terminais Tietê e Barra Funda retomam venda parcial de passagens

A venda de passagens foram parcialmente retomadas nos terminais rodoviários Tietê e Barra Funda, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (2). As operações foram prejudicadas pelas manifestações de bolsonaristas, que fazem bloqueios em estradas de todo o país deste a noite de domingo (30). Cerca de 1,4 mil viagens de ônibus foram canceladas.

De acordo com a Socicam, concessionária que administra as rodoviárias, as partidas para o Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, além de cidades menores, que estavam suspensas, começaram a ser restabelecidas nesta manhã. No entanto, por causa do feriado do Dia de Finados, a demanda de passageiros é baixa.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram que tiveram suas viagens canceladas e alguns chegaram a esperar mais de 26 horas para conseguir embarcar.

Por conta das manifestações nas estradas, as empresas de ônibus colocaram comunicados nos guichês dos terminais informando sobre a suspensão temporária das vendas de passagens já que, com os bloqueios, os veículos não conseguiam seguir viagem.

Nesta manhã, a Polícia Militar informou que já havia liberado 147 bloqueios nas estradas que cortam São Paulo. No entanto, ainda eram registrados atos em pelo menos 21 trechos.

Caminhoneiros protestam após vitória de Lula e bloqueiam estradas pelo país (Reprodução/Redes sociais)

Situação no país

No restante do país, ainda são registrados protestos em 17 estados, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Santa Catarina é o estado com o maior número de bloqueios, sendo 37. Em seguida aparece o Mato Grosso, com 30, e o Pará, com 18. Já Rondônia tem 15 manifestações e Minas Gerais, 12.

Há registros também nos estados do Acre, no Amazonas, na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, no Paraná, em Roraima, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Tocantins.

