Mourão diz que vitória de Lula foi legítima e bolsonaristas inconformados devem ‘baixar a bola’

O vice-presidente e senador eleito General Hamilton Mourão (Republicanos-RS) falou sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, negou que haja fraude no processo eleitoral e afirmou que os bolsonaristas, que fazem bloqueios em várias estradas pelo país, devem “baixar a bola”.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, Mourão destacou que a vitória do petista foi legítima e que é preciso saber aceitar a derrota.

“Nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador [Lula] não deveria estar jogando. Mas, se a gente concordou, não há mais do que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo”, disse Mourão.

Questionado sobre a demora do presidente Jair Bolsonaro (PL) em se pronunciar após o resultado da eleição, o senador eleito disse que “cada um reage de um jeito”.

“Ele está reagindo à maneira dele. Ele procurou a melhor forma de falar tudo o que queria falar sem incorrer em ofensas, ilegalidades”, disse.

Sobre os protestos de apoiadores do presidente, que estão inconformados com a vitória de Lula, Mourão destacou que a hora de protestar foi quando o petista teve seus direitos políticos restabelecidos e, assim, pôde disputar a eleição.

“Deveria ter sido realizado quando o jogador que não deveria jogar foi [autorizado a jogar]. Ali deveriam ter ido para a rua, buzina. Mas não fizeram. Existem 58 milhões de pessoas inconformadas, mas aceitaram participar do jogo. Então tem que baixar a bola”, ressaltou o vice-presidente.

Discurso de Bolsonaro

Dois dias após ser derrotado nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez na terça-feira (1º) seu tão aguardado pronunciamento. Ele condenou os bloqueios nas estradas pelo País, afirmando que os métodos da direita “não podem ser os da esquerda”.

Bolsonaro faz breve pronunciamento e diz que respeitará Constituição (Reprodução/ CNN)

“Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, disse o atual presidente.

Bolsonaro afirmou ainda que sempre respeitou a Constituição e assim continuará agindo.

“Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição”, continuou.

A fala foi curta e não citou Lula. Mourão disse, na terça-feira, que acredita sim que o presidente passará a faixa ao seu sucessor.

