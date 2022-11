Dia de Finados: cemitérios ficam abertos até 18h desta quarta-feira na Cidade de São Paulo

Cemitérios abrem neste feriado do Dia de Finados até as 18h na capital paulista (Rovena Rosa / Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (2), feriado do Dia de Finados, os cemitérios da capital paulista estarão abertos até 18h. Cerca de 1,5 milhão de pessoas devem visitar os locais, segundo o Serviço Funerário do Município (SFMSP). O rodízio de veículos foi suspenso e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações desses locais para garantir a fluidez dos veículos.

Conforme a prefeitura, serão montados bloqueios, alterações de sentido de circulação, feitas orientações de trânsito, travessia de pedestres e mudanças voltadas a melhorar as condições de segurança viária, respeitando as características do entorno de cada cemitério, nas diversas regiões da cidade.

Nas proximidades dos cemitérios a CET colocará cavaletes e cones, faixas de pano com informações de orientação do trânsito, além de canalizações de vagas próximas aos portões de entradas para proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres.

Serão realizadas ações no entorno dos seguintes locais:

Cemitério Vila Nova Cachoeirinha - Av. João Marcelino Branco;

Cemitério de Santana (“Chora Menino”) - R. Nova dos Portugueses;

Cemitério do Tremembé - R. Maria Amália Lopes Azevedo, 2930;

Cemitério do Horto Florestal - R. Luís Nunes, 111;

Cemitério Pq. Cantareira - R. Roberto Bandin, 5005;

Cemitério Pq. Dos Pinheiros - R. Ushikichi Kamya, 71;

Cemitério da Lapa - Rua Bérgson, 347;

Cemitério da Freguesia do Ó - Av. Itaberaba, 250;

Cemitério Dom Bosco - Estrada do Pinheirinho / Rua Ernesto Diogo de Faria, 860;

Cemitério Gethsemani Anhanguera - Rua Tupiniquins, km 23,4 da Rodovia Anhanguera;

Cemitério Parque Jaraguá - Rua Tupiniquins, km 23,4 da Rodovia Anhanguera;

Cemitérios Vila Formosa I e II - Av. Flor da Vila Formosa;

Cemitério de Itaquera - R. Serra de São Domingos, 1597;

Cemitério da Quarta Parada - R. David Zeiger;

Cemitério São Pedro - Av. Francisco Falconi;

Cemitério da Vila Mariana - Av. Lacerda Franco, 2012;

Cemitério Israelita de Vila Mariana - Av. Lacerda Franco, 2080;

Cemitério de Congonhas - R. Álvaro de Souza Lima, 101;

Cemitério do Campo Grande - Av. Nossa Senhora de Sabará;

Cemitério do Parque dos Girassóis - Av. Sadamu Inoue, 6061;

Cemitério de Parelheiros - R. Amaro Pontes, 237;

Cemitério Santo Amaro - R. Ministro Roberto Cardoso Alves, 186;

Cemitério do Morumbi - R. Deputado Laércio Corte, 468;

Cemitério São Luiz - Rua Antônio de Sena, 82;

Cemitério das Cerejeiras - Av. Parque das Cerejeiras, 300;

Cemitério da Saudade - Av. Pires do Rio, 1500;

Cemitério do Lajeado - Estr. Lajeado Velho,1490;

Cemitério do Carmo -R. Prof. Hasegawa, 776;

Cemitério do Jardim do Pêssego -R. Iososuke Okaue, 911;

Cemitério da Penha -Av. Amador B. da Veiga, 333;

Cemitério da Paz - Rua Luís Migliano, 644;

Cemitério da Gethsemani - Praça da Ressurreição, 01;

Cemitério São Paulo - R. Henrique Schaumann x R. Cardeal Arcoverde;

Cemitério do Araçá - Av. Dr. Arnaldo, 666;

Cemitério Santíssimo Sacramento, Avenida Dr. Arnaldo, 1200;

Cemitério Consolação - R. da Consolação, 1660;

Cemitério Redentor - Av. Dr. Arnaldo, 1105;

Cemitério Israelita Butantã - Av. Heitor Antônio Eiras Garcia n°

5530;

Cemitério Santíssimo Sacramento – Av. Dr. Arnaldo n° 1200.

Recomendações da CET:

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

Não estacione em locais proibidos, em frente a guias rebaixadas, em canteiros centrais, em fila dupla ou onde haja canalizações com cones e cavaletes;

Não embarque ou desembarque em fila dupla ou afastado da calçada.

