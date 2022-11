Veja o que abre e o que fecha no Estado de SP amanhã, Dia de Finados

Nesta quarta-feira (2) é celebrado o Dia de Finados. Assim, alguns serviços estaduais de São Paulo terão seus horários de funcionamento alterados.

Veja o que abre e o que fecha neste feriado:

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Dos postos de doação da Pró-Sangue, apenas o posto Clínicas abrirá, das 8h às 16h. Para mais informações, acesse o link.

O CRI (Centro de Referência ao Idoso) Norte estará fechado, bem como o IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia), na Zona Leste da Capital.

Assim como os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e as FME (Farmácias de Medicamentos Especializados), as unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão amanhã.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nesta quarta-feira. As unidades reabrem na quinta (3) com atendimento presencial mediante agendamento prévio.

Durante o feriado, 240 serviços digitais permanecem disponíveis no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

CPTM, Metrô e EMTU

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão mudanças na operação no Dia de Finados. Nas linhas da CPTM, EMTU, Metrô, ViaQuatro e ViaMobilidade, os intervalos no feriado seguirão a programação horária equivalente a de um domingo.

Todas as linhas funcionarão em horário normal. Nos trens metropolitanos (linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) das 4h à meia-noite; e nas linhas do Metrô (linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 5-Lilás) das 4h40 à meia-noite.

Sabesp

A Central de Atendimento (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas, assim como o telefone para emergências, o 195. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Estarão em funcionamento apenas os restaurantes do Bom Prato das unidades 25 de Março, Brás, Campos Elísios, Guaianases, Lapa e São Mateus.

Fazenda

Os postos da Fazenda estarão fechados e voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (3).

