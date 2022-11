O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou para hoje seu primeiro comentário público após o resultado das eleições 2022, segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social.

O candidato foi derrotado no último domingo (30) por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em instantes deve falar com a imprensa reunida no Palácio da Alvorada, em Brasília.

