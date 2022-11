SP: Inscrições para Vestibulinho das Etecs vão até dia 18 de novembro

Termina no próximo dia 18 o prazo para os estudantes interessados em ingressar nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) se inscreverem para o vestibulinho para 2023.

Para participar do vestibulinho, é necessário preencher a ficha cadastral pela Internet e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 33. A prova será realizada no dia 18 de dezembro.

De acordo com o Centro Paula Souza, são oferecidas para o próximo ano 88 mil vagas entre os cursos técnicos, ensino médio integrado ao técnico, ensino médio com diferentes itinerários formativos, articulação da formação profissional média e superior (AMS), especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

Quem não tiver acesso à Internet para fazer a inscrição pode entrar em contato com uma das unidades da ETEC e solicitar a utilização do computador ligado à internet. A ETEC irá agendar dia e hora para que o usuário possa usar o computador da escola ligado à rede para realizar o processo de inscrição.

LEIA TAMBÉM: São Paulo pode ter transporte gratuito para idosos a partir dos 60 anos

Quem quiser ter mais informações sobre os cursos, o número de vagas e os requisitos para o exame pode acessar o site www.vestibulinhoetec.com.br ou Portaria do Vestibulinho.

No dia 15 de dezembro será divulgado os locais das provas deste ano e no dia 28 a classificação geral e convocação dos aprovados para as provas de aptidão.