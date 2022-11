Shantal Verdelho se diz ‘indignada’ por Justiça ter rejeitado denúncia contra médico Renato Kalil

A influenciadora digital Shantal Verdelho falou, na manhã desta terça-feira (1º), sobre a decisão da Justiça de rejeitar a denúncia feita pelo Ministério Público contra o médico Renato Kalil por lesão corporal e violência psicológica. Ela afirma que foi vítima de violência obstétrica por parte do profissional durante o parto da filha caçula, em setembro do ano passado. Nas redes sociais, a influencer se disse “indignada”.

A denúncia foi feita na última sexta-feira (25) e oferecida pela Promotoria de Violência Doméstica do Foro Central da Capital, que também pediu que Shantal fosse indenizada em R$ 100 mil por danos morais. No entanto, o juiz Carlos Alberto de Almeida Oliveira, da 25ª Vara Criminal de São Paulo, afirmou que faltam provas que justifiquem violência obstétrica e rejeitou a denúncia.

Em vídeos postados no Instagram, Shantal lamentou a postura do magistrado. “Realmente me indigna muita coisa, e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Basicamente semana passada o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra esse médico sobre o caso do meu parto. Ou seja, o Ministério Público considera que ele é culpado e pediu para um juiz avaliar”, começou ela.

“O juiz que pegou o caso e olhou, e lá no meio de tudo o que tem, vídeos do parto, conversas de WhatsApp, áudios e etc, tem um laudo do IML. Esse laudo deu inconclusivo e foi feito depois de meses do meu parto, o que é normal quando ocorre violência obstétrica”, continuou. Shantal informou que demora cerca de um ano para que algumas mulheres percebam que foram vítimas. “Na hora do parto você está na ‘partolândia’, dizem, você sai de si. Caiu a ficha só quando eu olhei os vídeos do meu parto”.

“Quando fiz a ficha crime, tive que ir ao IML fazer exame de corpo delito. Depois de meses do parto, claro que não iria ter grandes coisas, já tinha sarado. Então o laudo deu inconclusivo. O juiz olhou só esse laudo, que foi apenas o que ele levou em conta, e disse que não há provas suficiente, apesar dos vídeos e de ter contratado um perito, que observou no vídeo todos os momentos em que houve violência obstétrica”, continuou ela.

Shantal ressaltou que, infelizmente, não existem leis que protejam as mulheres nestas situações.”Nós mulheres estamos completamente desprotegidas dentro do nosso próprio parto. Se você procurar o que é violência obstétrica, no meu parto teve quase tudo o que consta lá na tradução do que é, e um juiz pode entender que não é crime, já que não há uma lei.”

A influenciadora disse, ainda, que espera que o MP recorra da decisão da Justiça.”Eu posso vir aqui contar o meu lado da história, mas se nada for feito, mesmo tendo tudo gravado, as pessoas não vão denunciar mesmo (...). Eu fiz a minha parte, tentei proteger todas essas mulheres, essa causa não é só minha. Não desejo a ninguém, é muito triste ver que em um momento onde você não podia fazer nada, passou por tudo aquilo, que a sua filha passou por tudo aquilo, que ela não veio no ambiente de paz que ela merece. Não desejo que ninguém passe por isso e espero muito que as coisas mudem”, finalizou ela.

O advogado Celso Vilardi, que defende o médico, disse ao site G1 que “a decisão do Juiz da 25ª Vara Criminal é irretocável e faz justiça à conduta do Dr. Renato Kalil.”

Justiça rejeita denúncia contra médico por lesão corporal e violência psicológica no parto (Foto: Reprodução)

Relembre o caso

O caso envolvendo a influenciadora veio à tona no ano passado a partir de áudios e vídeo, enviados por ela, em um grupo de amigos, que foram vazados nas redes sociais. Neles, Shantal relata o que ocorreu durante o nascimento de sua filha, Domenica, em setembro do ano passado.

“Quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele [Renato] me xingava o trabalho de parto inteiro. Ele fala: ‘porr*, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, porr*’”, contou Shantal em áudio.

Em trecho do vídeo vazado, é possível ver o médico dizendo para Shantal “fazer força” soltando um palavrão, que ela rebate: “Eu estou fazendo. Eu sou a maior interessada nisso”.

A influenciadora diz que era seu sonho ter um parto normal, por isso ao final tinha se sentido feliz por ter conseguido - o que mudou ao ver o vídeo gravado pelo marido, Mateus. “Depois que eu vi tudo, foi muito horrível. Quando mostrei o vídeo pra minha mãe e pra minha terapeuta, todo mundo chorou. Foi um show de horrores”, disse.

Influenciadora Shantal Verdelho diz ter sido vítima de violência obstétrica por parte do médico Renato Kalil (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: