São Paulo pode ter transporte gratuito para idosos a partir dos 60 anos

Um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governador Rodrigo Garcia pretende ampliar a tarifa gratuita no transporte público do sistema metropolitano para os idosos de 60 a 65 anos que estejam na faixa de pobreza e extrema pobreza.

De acordo com o governo, a medida está embasada em estudos da Secretaria de Transportes Metropolitanos e prevê um subsídio da ordem de R$ 1112 milhões ao ano. Segundo o levantamento da secretaria, a medida vai beneficiar cerca de 110 mil pessoas que utilizam o sistema de metrô, trens e ônibus nas regiões metropolitanas de São Paulo.

O projeto prevê que para ter acesso ao benefício, os idosos devem estar cadastrados no CadÚnico do Governo Federal.

O projeto foi publicado no Diário oficial do último dia 28 e deve ser analisado e votado pelos deputados estaduais. Se a proposta for aceita, após a sanção do governador serão publicadas as normas de adesão e cadastramento para ter acesso à passagem gratuita no transporte público, que deve ser feito através de bilhete eletrônico.