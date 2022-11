Quina acumula e pode pagar R$ 1,3 milhão nesta terça-feira

A Quina, concurso 5988, sorteada na noite da última segunda-feira (31), não teve ganhadores da faixa principal. Assim, o prêmio acumulou e pode pagar na noite de hoje (1º) R$ 1,3 milhão.

Vinte e nove pessoas acertaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 8.620,64 cada. Já o terno (três acertos) vai pagar R$ 116,48 a 2.044 apostadores.

Confira as dezenas sorteadas para a Quina ontem:

44, 53, 55, 61, 64

Como apostar

Os palpites para a Quina podem ser feitos até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Para tentar a sorte, é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

LEIA TAMBÉM: