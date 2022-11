Licenciamento 2022: começa prazo para donos de carros com placa final 0 de SP pagarem

Os moradores de São Paulo com carros cuja placa terminam em 0 tem até o dia 30 deste mês para quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório de 2022.

Para pagar, basta dirigir-se a qualquer agência bancária e efetuar o pagamento pelos caixas eletrônicos usando o número do Renavam. O pagamento pode ainda ser feito pelas casas loterias ou pelo Internet Banking. A taxa para todos os veículos é de R$ 144,86.

MULTAS E IPVA ATRASADOS

Se o carro a ser licenciado estiver com qualquer pendência, como multas ou IPVA atrasado, o proprietário terá que pagar todos os atrasados antes de fazer o licenciamento. Se os débitos anteriores não estiverem quitados, o sistema do Detran.SP não autoriza o pagamento.

O licenciamento anual é obrigatório e carros flagrados com o licenciamento atrasado são guinchados para o pátio do Detran e o condutor será multado em R$ 293,47 e ganhará 7 pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

e-CRLV

Desde o início da pandemia o Detran.SP não envia mais o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) para a casa do contribuinte. Agora, uma vez pago o licenciamento, o documento fica disponível para download e impressão nos sites do Detran.SP, Poupatempo e Senatran.