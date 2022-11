Grávida apanha até desmaiar no Paraná; agressor é preso em flagrante

Uma mulher grávida de cinco meses apanhou até desmaiar em Araucária, no Paraná. O agressor foi preso em flagrante. Já uma criança, filha do casal, presenciou as cenas de violência.

O crime foi registrado por câmeras de segurança na noite do último domino (30). Segundo o “G1″, com informações da Polícia Civil, a vítima prestou depoimento na manhã de segunda-feira (31).

A grávida foi encaminhada para o Hospital Municipal de Araucária, foi atendida e passa bem, de acordo com a equipe médica.

Já o homem está na cadeia pública da cidade e deve responder por lesão corporal qualificada e ameaça à testemunha.

As agressões

As imagens mostram o agressor ao lado da mulher e da criança. O casal parece discutir e, de repente, ele começa a bater nela. Ele chega a dar um soco na cara da vítima, que desmaia.

A menina fica ajoelhada ao lado da mulher. Depois, sai correndo enquanto o agressor vira a vítima de barriga pra cima.

Um carro chega e os ocupantes descem para prestar socorro. Um outro homem sai de uma casa e também vai até o local. O agressor parece discutir com o grupo.

