Governo de SP envia Tropa de Choque da PM para retirar manifestantes bolsonaristas de rodovias

O governo de São Paulo enviou a Tropa de Choque da PM (Polícia Militar) para retirar os manifestantes bolsonaristas que bloqueiam vias no Estado, inconformados com a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do “G1″.

No início da tarde desta terça-feira (1º), agentes estavam na Rodovia Castello Branco e na Rodovia Régis Bittencourt.

Às 13h, um grupo interditava a alça de acesso da Rodovia Hélio Smidt para o viaduto Professor Jossei Toda, que segue para a Avenida Monteiro Lobato.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) disse, em entrevista coletiva nesta manhã que, caso os caminhoneiros não obedeçam, o uso da força policial não está descartado. Além disso, ressaltou que serão aplicadas multas de até R$ 100 mil aos motoristas.

“A partir de agora, nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial, iniciando com multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução, a partir também daí fichando e eventualmente prendendo àqueles manifestantes que resistirem à desobstrução das vias e, se necessário, o emprego de força”, disse Garcia.

O governador informou que o governo estadual tenta negociar com os caminhoneiros desde segunda-feira (31), mas muitos deles seguem intransigentes. “Existe o início de negociação, se a negociação não chegar a um bom termo, nós vamos começar a empregar o uso da força. Agora, não se começa pelo fim”, destacou ele.

Investigação

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) informou, na segunda-feira, que instaurou um grupo para investigar os protestos que são realizados desde a noite de domingo (30). Segundo o órgão, membros da Promotoria de Justiça da Habitação e do Urbanismo da Capital e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) vão apurar os prejuízos e as responsabilidades dos atos.

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, disse que tudo indica que uma organização criminosa está por trás dos protestos. “Trata-se de uma manifestação de desrespeito ao resultado das urnas, de desrespeito à vontade do povo brasileiro, de maneira que o Ministério Publico não se curvará a quem quer que seja e defenderemos a democracia e trabalharemos pela paz da população do estado de são Paulo e do Brasil de forma absolutamente intransigente”, ressaltou.

