Feira de Estágio da Prefeitura de São Paulo vai oferecer 9 mil vagas; confira

A Prefeitura de São Paulo e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) vão promover nos dias 8 e 9 de novembro uma Feira de Estágio com 9 mil vagas em mais de 20 secretarias municipais.

O evento gratuito será realizado das 10h às 16h, na Galeria Prestes Maia, com entrada pelo Vale do Anhangabaú e acesso pelas estações de Metrô São Bento e Anhangabaú, no centro da Capital.

A ação também trará oportunidades de estágio de seis horas diárias, uma nova opção que vem para complementar as oportunidades de quatro horas que já são tradicionais.

Nesse caso, a bolsa-estágio é de R$ 1.346,25 e conta com auxílio-refeição no valor de R$ 25 por dia de estágio, o que representa um aporte de cerca de R$ 550, e auxílio-transporte R$ 8,80 por dia de trabalho, em um valor total de R$ 193, segundo prevê a Lei nº 17.848/2022, sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes.

Serviço

Feira de Estágio Prefeitura de São Paulo e CIEE

Quando: 8 e 9 de novembro (terça e quarta-feira)

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Galeria Prestes Maia - Vale do Anhangabaú. Acesso pelas estações de metrô São Bento e Anhangabaú.