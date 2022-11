Empresário morre após bater em carreta parada em estrada durante protesto, em Mato Grosso

O empresário Osmar Alceu Wichocki, de 56 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-364, em Várzea Grande, em Mato Grosso, na noite de segunda-feira (31). Chovia bastante quando ele conduzia um caminhão e não viu uma carreta que estava parada durante uma manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não se conformam com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Assim, houve uma colisão e ele ficou preso às ferragens.

O acidente aconteceu na altura do Trevo do Lagarto. O motorista do outro veículo, que estava parado no protesto, não ficou ferido.

Osmar chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas, enquanto era retirado do caminhão, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A morte dele foi confirmada ainda no local da colisão.

Uma irmã do empresário, Elizete Pinto disse, nas redes sociais, que ele voltava do trabalho no momento em que foi surpreendido pela manifestação. Ela se posicionou contra o ato realizado pelos caminhoneiros e pediu que eles liberem as estradas.

“Por causa desses protestos nojentos que estão acontecendo no país hoje, perdi meu irmão que foi meu pai. Meu irmão. Meu confidente. Meu herói. Meu orgulho. Meu tudo. Te admiro muito meu mano, saiba onde você estiver que você é e sempre será o meu mano lindo. Infelizmente um caminhoneiro irresponsável com as luzes apagadas em um bloqueio, no escuro, sem sinalização nenhuma e debaixo de muita chuva, tirou a vida do meu irmão”, lamentou ela.

O empresário também era diretor financeiro da Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat) e diretor administrativo do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT). Ambas as entidades divulgaram notas lamentando a morte dele, que deixou a esposa e dois filhos.

Bloqueios em estradas no MT

O bloqueio que provocou a morte de Osmar é um dos 24 pontos que seguem fechados por manifestantes nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso desde a noite de domingo (30), logo após a confirmação da vitória de Lula. Os trechos estão localizados na BR-158, BR-163, BR-174, BR-364 e BR-070.

🚨URGENTE! Caminhoneiros iniciam paralização em todo o país.

Lucas do Rio verde/MT pic.twitter.com/6RyloC2eEs — αℓєx (@alexlimareal) October 31, 2022

Apesar da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) libere as estradas, os locais continuavam a ter o fluxo de veículos interrompido no início da tarde desta terça-feira (1º).

