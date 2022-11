Capital recebe segunda edição do Los Muertos SP Walking Parade amanhã

São Paulo recebe na quarta-feira (2), feriado de Finados, a segunda edição do evento gratuito Los Muertos SP Walking Parade.

A celebração, que acontece no Centro da cidade das 13h às 19h, vai contar com quatro palcos pela região e com a participação de algumas casas noturnas e festas da cidade, como Clube Jerome, Carlos Capslock, Cabaret da Cecília e Madame, com música e cenografias temáticas. Na trilha sonora, estarão diversos gêneros do underground eletrônico.

Inspirado em uma das principais tradições mexicanas - o Dia de Los Muertos -, a Los Muertos SP Waling Parade propõe abordar o luto de forma desmistificada, irreverente e divertida, apresentando para a cultura brasileira o conceito de morte também como possibilidade de um renascimento.

O desfile de fantasias, zumbis, caveiras e outros seres do além, promove a ocupação do chamado Triângulo SP, um recorte especial do centro paulistano, onde estão os principais prédios icônicos da Capital. Os palcos estarão na Praça do Patriarca, Rua da Quitanda, Rua São Bento e na Rua Direita.

A ideia é que o público vá fantasiado e capriche no visual. A ação também conecta diretamente o trabalho de maquiadores, estilistas, cosplayers, fotógrafos, cineastas, músicos, artistas e comunicadores, promovendo a chamada economia criativa, além de incentivar o turismo.

A expectativa do evento é receber mais de 25 mil pessoas.

Confira os palcos e as atrações:

Palco 1 (Praça do Patriarca): Carlos Capslock;

Palco 2 (Rua da Quitanda): Clube Jerome;

Palco 3 (Rua São Bento): Cabaret da Cecília;

Palco 4 (Rua Direita): Madame.

Serviço

Los Muertos SP Walking Parade 2022

Praça do Patriarca, centro de São Paulo.

Quarta-feira, dia 2 de novembro: das 13h às 19h.

Grátis.

Para mais informações, acesse o link.