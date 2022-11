Caminhoneiros protestam após vitória de Lula e fecham trechos de rodovias em São Paulo

Caminhoneiros que protestam após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no último domingo (30), fazem bloqueios em estradas paulistas na manhã desta terça-feira (1º). De acordo com informações da TV Globo, por volta das 7h, um grupo impedia a passagem de veículos na Rodovia Castello Branco, na altura de Osasco, e no Rodoanel Mário Covas.

Além disso, também eram registrados protestos na Rodovia Régis Bittencourt, que estava bloqueada na altura do km 280, em Embu das Artes. Também há registro de manifestação na Rodovia Anhanguera, na região entre Campinas e Sumaré, que provoca atrasos na circulação dos ônibus.

Manifestação do povo com apoio dos caminhoneiros agora na Castello Branco em Barueri. #ForaLula #ForaLulaLadrao Lula ladrão pic.twitter.com/VocsefZAqO — Scorpio (@HScorpioBR) November 1, 2022

Também ainda há bloqueios Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Neste local, o ato já fez com que 25 voos fossem cancelados por causa do atraso da tripulação, sendo 12 na segunda-feira (31) e 13 nesta manhã, conforme informou a GRU Airport, concessionária que administra o terminal.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou, nas redes sociais, que, por volta das 20h de ontem, o acesso à rodovia Hélio Smidt pela Avenida Monteiro Lobato tinha um bloqueio feito por um grupo de 50 pessoas. O local segue com interdições.

Caminhoneiros também protestam e bloqueiam trechos da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte das Bandeiras, sendo que na pista expressa há bloqueio total e nas demais, parciais. Há uma extensa filas de carros no local.

Marginal Tietê Ponte das Bandeiras

Vem pra rua pic.twitter.com/QxdW92TMpA — Rag_Rodrigo (@RagRodrigo1) November 1, 2022

Bloqueios pelo país

Os protestos começaram a se espalhar pelo país ainda na noite de domingo, logo depois que a vitória de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas, passaram a bloquear estradas em pelo menos 25 estados e no Distrito Federal.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) participaram de uma votação, no início da madrugada desta terça-feira, na qual confirmaram uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a PRF e as polícias militares de todo o país façam o desbloqueio das estradas.

Moraes destacou, em sua decisão, que atendeu a pedidos da Confederação Nacional dos Transportes, que não reconhece a legitimidade dos protestos, e do vice-procurador geral eleitoral.

Segundo um balanço divulgado pela PRF às 20h30 de segunda-feira, havia 321 bloqueios nas estradas federais. Já na manhã desta terça-feira, a corporação informou que segue a determinação dos ministros do STF e que pelo menos 192 manifestações já tinham sido desfeitas.

LEIA TAMBÉM: