Brasileiro morre após ser atropelado durante tiroteio na Inglaterra

O brasileiro Guilherme Messias da Silva, de 23 anos, morreu após ser atropelado durante um tiroteio em Brixton, na Inglaterra. O caso ocorreu no último domingo (30).

O padrasto do jovem, Cirilo Antonio Machado, detalhou a tragédia. “Eles o atingiram na hora da fuga”, explicou, segundo reportagem do “G1″.

A mãe, Rosângela Messias de Sousa, contou que fazia ligações diárias ao filho. A última vez que os dois conversaram foi domingo de manhã.

Ela contou que soube da morte do filho por meio de amigos próximos do jovem, que permanecem em contato com a polícia local para atualizar os pais do rapaz.

A família busca meios de conseguir o translado do corpo, com o objetivo de velá-lo e enterrá-lo em sua cidade natal, Petrolina de Goiás, em Goiás.

Na última segunda-feira (31), a Prefeitura emitiu uma nota de pesar à morte do jovem. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do jovem petrolinense Guilherme Messsias. Nos solidarizamos com a família e pedimos a Deus que conforte parentes e amigos neste momento de dor.”

LEIA TAMBÉM: