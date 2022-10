VÍDEOS: Após vitória de Lula, bolsonaristas protestam e fecham estrada em Mato Grosso

Após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições para a Presidência da República, eleitores que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas, fizeram protestos e bloquearam a BR-163, em Mato Grosso, na noite de domingo (30). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram grupos queimando pneus e caminhoneiros usando os veículos para bloquear o trânsito (veja abaixo).

🚨URGENTE! Caminhoneiros iniciam paralização em todo o país.

Lucas do Rio verde/MT pic.twitter.com/6RyloC2eEs — αℓєx (@alexlimareal) October 31, 2022

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, responsável pela administração da BR-163, foram registrados protestos ao longo da rodovia em Nova Mutum, na altura do km 594; sentido sul Lucas do Rio Verde, no km 691; em Sorriso, no km 746, e em Sinop, no km 835. Alguns locais permaneceram com bloqueios até a madrugada desta segunda-feira (31), segundo a concessionária.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, os manifestantes dizem que não vão aceitar a derrota de Jair Bolsonaro e pedem que outros apoiadores também façam mais bloqueios em rodovias. Alguns chegam a dizer que aguardam por um golpe militar.

De acordo com levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais de 200 pessoas participam dos bloqueios, onde não foram registrados maiores incidentes além do impedimento da circulação de veículos. Durante os protestos, os agentes desviaram o fluxo de veículos para o acostamento da rodovia.

Em nota enviada ao site UOL, o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, informou que os protestos não foram organizados pelos caminhoneiros.

“A categoria reconhece o resultado das eleições que é fruto da democracia que inclusive essas categoria defendeu em 7 de setembro de 2021 quando as instituições e o estado de direito foram severamente atacadas”, disse ele.

Veja abaixo mais vídeos que mostram os protestos dos bolsonaristas:

URGENTE 🔴 Caminhoneiros acaba de fechar mais uma rodovia agora foi a BR 163, em Lucas do Rio Verde/MT. pic.twitter.com/WUMAcuQq70 — Jaraqui Frito (@jaraquifritoam) October 31, 2022

MT -163: caminhoneiros fecharam a estrada! pic.twitter.com/rVTJ1FOSU7 — Mírian Alvim (@alvim_mirian) October 31, 2022

Os caminhoneiros fecharam a BR-163 em MT em motivo de protesto por não aceitar a vitória de Lula,podem protestar a vontade porquê toda balbúrdia está na conta do Jair.#LulaPresidente2022 pic.twitter.com/hjEdL0JSmA — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) October 31, 2022

E começa o protesto dos caminhoneiros no MT pic.twitter.com/KRWH9jcepz — Roberta Coelhó (@robertacnantes) October 31, 2022

Caminhoneiros fecham rodovias em MT e pedem intervenção militar pic.twitter.com/B0l5GYiqt0 — Site RepórterMT (@reportermt) October 31, 2022

