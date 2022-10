Justiça rejeita denúncia contra médico Renato Kalil em caso Shantal Verdelho

A Justiça de São Paulo rejeitou nesta segunda-feira (31) a denúncia do MP (Ministério Público) contra o médico Renato Kalil por lesão corporal e violência psicológica no parto da influenciadora digital Shantal Verdelho. As informações são do “G1″.

A denúncia foi feita na última sexta-feira (25) e oferecida pela Promotoria de Violência Doméstica do Foro Central da Capital.

Quem assinou a denúncia são as promotoras de justiça Fabiana Dal’Mas e Silvia Chackian.

“Essa denúncia representa a convicção da promotoria que há indícios de autoria e materialidade de um crime com violência obstétrica. Houve não apenas abuso na parte psicológica à vítima, como também uma má prática obstétrica na realização de manobras durante o parto, como a de Kristeller, uma forma inadequada de aceleração do procedimento que não é recomendada pela OMS”, afirma a promotora Fabiana Dal’Mas.

A promotoria também pediu que a influencer fosse indenizada em R$ 100 mil por danos morais por suposta prática de violência obstétrica.

Ainda segundo o “G1″, o advogado do médico, Celso Vilardi, ressaltou que “a lesão corporal foi descartada por laudo do IML, além de nunca ter havido qualquer tipo de violência em partos ou consultas”.

“Dr. Celso Vilardi, advogado do médico Dr Renato Kalil, informa que não tomou conhecimento da denúncia e ressalta que a lesão corporal foi descartada por laudo do IML, além de nunca ter havido qualquer tipo de violência em partos ou consultas”, disse a nota.

Relembre o caso

O caso veio à tona no ano passado a partir de áudios e vídeo, enviados pela influenciadora em um grupo de amigos, que foram vazados nas redes sociais. Neles, ela relata o que ocorreu durante o nascimento de sua filha, Domenica, em setembro.

“Quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele (Renato) me xingava o trabalho de parto inteiro. Ele fala: ‘porr*, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, porr*’”, conta Shantal no áudio.

Em trecho do vídeo vazado, é possível ver o médico dizendo para Shantal ‘fazer força’ soltando um palavrão, que ela rebate: “Eu estou fazendo. Eu sou a maior interessada nisso”. A influenciadora diz que era seu sonho ter um parto normal, por isso ao final tinha se sentido feliz por ter conseguido - o que mudou ao ver o vídeo gravado pelo marido, Mateus. “Depois que eu vi tudo, foi muito horrível. Quando mostrei o vídeo pra minha mãe e pra minha terapeuta, todo mundo chorou. Foi um show de horrores”, diz na gravação.

