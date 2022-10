Inconformados com a vitória de Lula, caminhoneiros protestam e fecham estradas pelo país

Caminhoneiros bolsonaristas fazem protestos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (30). Inconformados, os motoristas impedem o fluxo de veículos em estradas de todo o país. Na manhã desta segunda-feira (31), eram registrados atos em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal.

Em vídeos publicados nas redes sociais, os caminhoneiros dizem que não vão aceitar o resultado das urnas e dizem que vão contestar as eleições. Alguns chegaram a dizer que aguardam um golpe militar. Por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que não conseguiu ser reeleito, ainda não se pronunciou sobre a derrota.

De acordo com um balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 11h, eram registrados pelo menos 70 pontos de bloqueios em rodovias espalhadas pelos estados de São Paulo, Rio Grande no Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás e no Distrito Federal.

Em alguns locais, os motoristas atravessaram os próprios caminhões nas estradas para impedir a passagem dos demais veículos. Em outros pontos, pneus foram queimados ou cargas espalhadas nas pistas. Segundo a PRF, por enquanto, os atos são acompanhados e não foi registrado nenhum incidente.

No interior de São Paulo, há um bloqueio na BR-153, na altura de São José do Rio Preto. De acordo com a Triunfo Transbrasiliana, concessionária que administra a rodovia, caminhoneiros bloqueiam o tráfego e ainda não há previsão de liberação da pista.

Caminhoneiros fecharam a Rod. Pres. Dutra, estrada que liga o Rio a São Paulo. Querem intervenção militar. Golpe. Absurdo!!! Cadê a PRF??? pic.twitter.com/fWyJZ3q6Q9 — Tiago Carneiro (@tiagocarn_) October 31, 2022

Rio de Janeiro

Outro ponto de bloqueio ocorre na Rodovia Presidente Dutra, a principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. O protesto ocorre na altura de Barra Mansa, nos dois sentidos da rodovia, segundo informou a CCR RioSP.

URGENTE: Agora de manhã, caminhoneiros fechando a Dutra e populares quebrando vidros dos carros que estão com adesivo do Lula em Barra Mansa RJ

@randolferodrigues@marcelofreixo @tulio.gadelha https://t.co/COKEdfQui9 pic.twitter.com/rYoEhxCoK4 — Marcela Giudice (@GiudiceMarcela) October 31, 2022

Também no Rio de Janeiro, houve um bloqueio na altura da BR-101 na altura de Campos dos Goytacazes, mas o fluxo de veículos já foi liberado no local.

Mato Grosso

Em Mato Grosso, caminhoneiros iniciaram o protesto ainda na noite de domingo e fecharam pelo menos quatro trechos da BR-163.

🚨URGENTE! Caminhoneiros iniciam paralização em todo o país.

Lucas do Rio verde/MT pic.twitter.com/6RyloC2eEs — αℓєx (@alexlimareal) October 31, 2022

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, responsável pela administração da BR-163, foram registrados protestos ao longo da rodovia em Nova Mutum, na altura do km 594; sentido sul Lucas do Rio Verde, no km 691; em Sorriso, no km 746, e em Sinop, no km 835.

Em Cuiabá, um protesto bloqueia o km 395 da BR-364, no sentido sul e norte. Já em Várzea Grande, foi registrado um ato na BR-070, na altura do km 524, no Ttrevo do Lagarto, tanto no sentido sul quanto norte.

Goiás

Goiás também registra pelo menos quatro pontos de bloqueio. A concessionária Via 040, que opera a rodovia BR-040 entre Brasília, Goiás e Minas Gerais, informou que os protestos ocorrem na BR-040, na altura do km 19, em Luziânia, além de outro bloqueio total na altura do km 94, em Cristalina, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no Distrito Federal.

Outros pontos de protesto ocorrem na BR-060, em Anápolis, e na BR-153, em Itumbiara.

Na divisa de Brasília pra Goiás , caminhoneiros interditam caminho para tentar contestar o resultado do presidente eleito Lula. pic.twitter.com/2g0GowerEV — Dennia (@denniaolliveira) October 31, 2022

Santa Catarina

Segundo a PRF, Santa Catarina é o estado com o maior número de bloqueios, sendo pelo menos 19 até agora:

BR-101, na altura de Palhoça (25 km de Florianópolis)

BR-101, km 06, (Garuva): Sentido Sul interditado

BR-101, km 25, (Joinville): Ambos os sentidos

BR-101, km 116, (Itajaí): Sentido Sul

BR-101, km 215, (Palhoça): Ambos sentidos

BR-101, km 282, (Imbituba): Ambos sentidos

BR-101, km 340, (Tubarão) Ambos sentidos

BR-101, km 379, (Içara - acesso Içara/Rincão) Ambos sentidos

BR-101, km 401, (Maracajá) ambos sentido

BR-101, km 445, (Santa Rosa do sul) Ambos sentidos

BR-116, km 7, (Mafra) Ambos sentidos

BR-153 km 97, (Trevo Irani) Parcial, ambos sentidos

BR-280 km 55, (Guaramirim) ambos os sentidos

BR-280 km 120, (Rio Negrinho)

BR-280 km 231, (Trevo Canoinhas) Ambos sentidos

BR-282 km trevo Joaçaba/Capinzal, (Joaçaba)

BR-470, km 139 (Rio do Sul) Ambos sentidos

BR-470, km 57, (Pomerode) Ambos sentidos

BR-470, km 67, (Indaial) Ambos sentidos

Comecou a loucura. Os caminhoneiros vão parar. Fecharam a 101 em Santa Catarina pic.twitter.com/pOSOKa9iD9 — GUTTO FERRAZ - GF MODELS MGT BRAZIL (@guttoferraz) October 30, 2022

Rio Grande do Sul

Conforme a PRF, no Rio Grande do Sul, há protestos nas seguintes rodovias:

BR-116, km 44, em Vacaria, com bloqueio total

BR 470, km 225, em Garibaldi, com bloqueio parcial

BR 153, km 53, Erechim, com bloqueio total

BR 285, km 564, em São Luiz Gonzaga

BR 386, km 435, em Nova Santa Rita

Rs 239 em ararica Rio Grande do Sul fechamos vamos ajudar os caminhoneiros vamos meu Rio Grande do Sul vem pra ruas pic.twitter.com/vCHmUoY3SW — Luiz Santos (@LuizSan51156041) October 31, 2022

Pará

Já no Pará eram registrados nesta manhã protestos em pelo menos três pontos: na BR-163, km 986, em Santarém; na BR-163, km 310, em Novo Progresso; e na BR-010, km 14, em Dom Eliseu.

