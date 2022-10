Idoso que usava cadeira de rodas motorizada tenta atropelar petistas no Rio Grande do Sul; vídeo

Idoso em cadeira motorizada tenta atropelar eleitores do PT no RS (Reprodução/Twitter)

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um idoso, que estava em uma cadeira de rodas motorizada, tenta atropelar eleitores do PT que estavam reunidos na Praça da República, na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul (veja abaixo). O homem segurava uma bandeira do Brasil e usava adesivos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

O caso aconteceu na tarde do último sábado (29). O grupo, que usava roupas vermelhas e imagens que remetiam ao PT e ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, estava concentrado na praça. O vídeo mostra quando o idoso discute com os rivais e passou a perseguir os eleitores. Mais de uma vez, ele tenta acertá-los com a cadeira de rodas.

As imagens mostram quando um homem, que usava uma blusa preta, tocou no ombro do idoso, que estava parado. Em seguida, o homem começa a avançar contra uma mulher, que fazia um ato pró-Lula, e alguém faz um alerta: “cuidado!”. A mulher chega a colocar as mãos na frente da cadeira de rodas e desvia da mesma.

Logo depois, o idoso recua, mas começa a discutir com os petistas. Em seguida, ele volta a avançar com a cadeira de rodas contra o grupo.

É possível ouvir uma voz feminina pedindo para que o idoso deixasse o local. “Vai para sua casa, senhor. Vai para a sua casa. Eu estou te gravando e vou te denunciar”. Nesse momento, ele se afastou e foi embora. Ninguém ficou ferido.

O idoso não foi localizado pela reportagem para comentar o assunto.

