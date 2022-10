Hoje é último dia para destinar créditos da Nota Fiscal Paulista para abatimento do IPVA 2023

Está segunda-feira, dia 31, é o último dia para os usuários cadastrados no Programa Nota Fiscal Paulista fazerem a opção por abater os créditos da cobrança do IPVA de 2023, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Para fazer o abatimento, é necessário acessar o site da site da Nota Fiscal Paulista pelo computador, tablet ou smartphone e fazer a opção pela plataforma. O veículo cujo os créditos abaterão o IPVA deve estar em nome do usuário cadastrado no sistema, caso contrário a opção não será validada.

O sistema permite que o usuário cadastrado escolha o valor que deseja usar no abatimento, integral ou parcial. O valor que extrapolar a cobrança volta como crédito para a conta do sistema.

LEIA TAMBÉM: Ação disponibiliza vagas de estágio em 14 mil empresas em São Paulo

Outubro é a única época do ano em que é possível optar por usar o crédito da nota fiscal paulista para ajudar a pagar o imposto do carro. No ano passado, 89.174 usuários solicitaram o abatimento do IPVA, totalizando R$ 5,4 milhões.

Pode interessar também: