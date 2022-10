Dois apostadores acertam a Quina e levam R$ 3,6 milhões cada um

Dois sortudos acertaram as cinco dezenas do concurso 5987 da Quina, que foi sorteado na noite de sábado (29) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Um deles é de Araçatuba, no interior de São Paulo, e o outro fez o jogo por meio do canal eletrônico, o que impossibilita saber sua localização. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa R$ 3.697.053,40.

Os números da Quina no sábado foram:

17, 28, 63, 65, 68

No total, 52 apostadores marcaram 4 acertos e ganharam, cada um, R$ 9.243,35. Outros 5.014 sortudos marcaram 3 pontos e levaram R$ 91,29.

Quina volta hoje

A loteria volta a ser sorteada na noite desta segunda-feira (31), com prêmio estimado em R$ 700 mil. Os palpites podem ser feitos até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Para tentar a sorte, é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

