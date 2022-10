Conheça Felício Ramuth, vice-governador eleito de São Paulo

Conheça o vice-governador eleito do Estado de São Paulo (Reprodução/ Instagram @elicioramuth)

Tarcísio de Freitas (Republicanos) será o novo governador de São Paulo a partir de janeiro de 2023. Eleito no Estado com mais de 13,4 milhões de votos, ele divide a chapa com o vice Felício Ramuth.

Ex-prefeito de São José dos Campos, Ramuth - atualmente no PSD - tem 53 anos e foi filiado ao PSDB por 28 anos.

Em janeiro deste ano, a convite de Gilberto Kassab (PSD), o ex-tucano se filiou à nova sigla com a promessa de uma pré-candidatura ao governo de São Paulo.

A candidatura, porém, acabou substituída pelo apoio a Tarcísio, com o direito de o PSD ocupar a posição de vice. Foi a solução encontrada.

Ramuth governava São José dos Campos desde 2016. Na última eleição municipal de 2020, conquistou 58% dos votos da cidade.

‘Governo para todos’

Tarcísio de Freitas disse no último domingo (30), durante entrevista coletiva concedida após a divulgação do resultado segundo turno das eleições, que vai governar para todos.

“Agora nós fazemos um governo para 46 milhões de paulistas e vamos olhar sempre para o interesse do estado de São Paulo”, disse Tarcísio.

Ele afirmou que para que se possa trazer políticas públicas para o Estado será fundamental ter um entendimento com o governo federal.

“São Paulo é o Estado mais rico do Brasil, é o Estado mais importante, eu tenho certeza que São Paulo pode ajudar muito o Brasil e o Brasil, obviamente, também pode ajudar São Paulo, então este entendimento nós vamos buscar”, garantiu.

