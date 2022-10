Confira 5 erros de comunicação que prejudicam seu sucesso profissional

Saber se comunicação é soft skill valorizada no mercado de trabalho (Freepik/Divulgação)

Saber se comunicar está entre as soft skills mais valorizadas pelo mercado de trabalho e vai muito além da habilidade de escolher as melhores palavras. Gestos, expressões faciais, olhares, postura corporal e até a roupa escolhida também transmitem mensagens.

Segundo a especialista e estrategista de comunicação Fabiana Teixeira, o profissional que tem habilidades técnicas, mas demonstra insegurança em suas falas e não se posiciona não convence e, muitas vezes, não é reconhecido. Já o comunicativo, habilidoso em sua área, fala com autoridade e segurança, convence líderes e clientes, além de conseguir se destacar com muito mais facilidade.

A boa notícia é que, mesmo quem não nasceu com esse talento pode aprender a fazê-lo ao longo da vida. “Comunicação não é apenas o que você fala, mas principalmente como você fala, e a maior parte das falhas está justamente na forma como comunicamos. Do mesmo jeito que aprendemos a falar, também podemos aprender a nos comunicar”, garante Fabiana.

Segundo a especialista, a mensagem precisa ser passada de forma clara e objetiva, gerando conexão. “E, como qualquer habilidade, a comunicação é treinável, com exercícios, estratégias e autoconhecimento.”

Fabiana elenca os cinco principais erros que prejudicam o sucesso profissional. Veja:

Ser prolixo: é fundamental respeitar o principal ativo das pessoas atualmente – o tempo. Seja claro e assertivo;

Não ouvir: uma escuta ativa é a melhor aliada da comunicação. Se concentre na conversa, evite distrações. Faça as perguntas certas;

Vícios de linguagem: eles empobrecem a fala, demonstram falta de preparo e tem impacto direto na autoridade da sua mensagem;

Não se posicionar: comunicação é troca. O outro precisa saber o seu posicionamento e receber o feedback. A comunicação tem que estar alinhada;

Linguagem corporal: 55% da comunicação é realizada de forma não verbal. O corpo grita e entrega todas as emoções. É preciso estar atento às expressões faciais, gestos, postura e manter o “olho no olho”.

O papel da liderança

Líderes podem ajudar seus colaboradores a aprimorar suas habilidades de comunicação. “O primeiro passo é criar um ambiente seguro para que o funcionário se exponha e no qual se sinta engajado. Mas, para que isso aconteça, o líder precisa se comunicar com clareza, de forma eficaz, sem ruídos”, aponta Fabiana.

Ainda de acordo com a especialista, problemas de comunicação estão entre as principais causas dos conflitos entre líder e colaborador, comprometendo o desempenho das equipes. “Quantas vezes já ouvimos um líder se queixar que o colaborador não compreendeu o que era para fazer e o colaborador, por sua vez, dizer que não é compreendido pelo chefe? Por esse motivo, o papel do líder é desenvolver, agregar e influenciar o time. Comunicar de forma eficaz é fundamental para produtividade”, finaliza.