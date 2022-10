Você sabe ler a conta de energia? Enel SP orienta como entender o consumo mensal

A Enel Distribuição São Paulo orienta sobre como ler e entender o consumo mensal de energia na conta. Todas as faturas contém informações exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que ajudam o consumidor a saber exatamente pelo que está pagando e como é possível controlar os gastos.

No caso da conta da Enel SP, o número de instalação aparece logo no canto superior esquerdo da fatura. Esse dado é solicitado pela companhia sempre que o cliente entra em contato, seja para reparos na rede ou mesmo por questões financeiras.

A concessionária orienta que, antes de pagar a conta, o consumidor confira se os dados como nome e endereço estão corretos. Isso ajuda a evitar erros como a quitação de uma fatura de outra pessoa. Logo abaixo, mais à direita, estão os campos referentes ao mês de consumo, valor a ser pago e a data de vencimento da conta. Na hora de efetuar o pagamento na rede bancária, confira se o valor a ser debitado é o mesmo indicado na conta.

Um pouco abaixo, à esquerda da fatura, estão os dados informados no seu medidor na hora da leitura, a data em que as leituras atual e anterior foram realizadas, bem como a data prevista para a próxima. Ao lado, gráficos em formato de barra indicam o consumo de energia dos últimos 12 meses. De fácil visualização, este campo possibilita uma rápida leitura visual do padrão de consumo da unidade.

“A leitura correta da conta é importante, já que por meio dela mantemos um relacionamento transparente com o cliente, ao mesmo tempo que possibilita que ele acompanhe seu padrão de consumo mensal, ajudando a manter o orçamento doméstico sob controle. Também torna possível que o consumidor identifique quaisquer ocorrências que gerem alterações significativas na conta e entre em contato conosco para os devidos esclarecimentos”, explica André Oswaldo, responsável por Mercado na Enel SP.

Na sequência, há informações como a bandeira tarifária, sistema de cobrança definido pela Aneel, cujo objetivo é repassar mensalmente ao consumidor os custos adicionais causados pela necessidade de acionamento de usinas termelétricas na geração de energia. Esse sistema foi regulamentado pela Aneel em 2015.

Veja abaixo quais os tipos de bandeira:

Bandeira Verde: indica que durante o mês, não houve alterações nas tarifas de consumo, e as condições para produzir energia elétrica estão moderadas;

Bandeira Amarela: aponta um primeiro sinal de alerta e um aumento de R$ 0,02989 por quilowatt consumido;

Bandeiras Vermelhas, divididas em duas categorias, Patamar 1 e 2: indicam urgência para economia de energia, e apresentam variações no faturamento de R$ 0,06500 a R$ 0,09795 por quilowatt-hora.

Mais taxas

Há, ainda, demais itens que compõem a tarifa, como impostos, custos de geração e distribuição de energia, por exemplo, que aparece na conta como ‘Descrição de Faturamento’. Tudo discriminado de forma individual, conferindo transparência ao consumidor.

Os dois últimos campos da conta são reservados para comunicação direta com o consumidor. Neste trecho da conta pode conter avisos sobre atrasos, possíveis cortes de energia por falta de pagamento e outras informações.

Os clientes que preferem ter acesso a conta digital, também contam com a opção “Entenda Sua Conta” no site da Enel SP, onde é possível fazer diversas comparações da conta do mês com as contas dos meses anteriores, e analisar cada componente da conta, o consumo em kWh, o consumo diário, o ICMS, dias de leitura e demais encargos (PIS, COFINS, COSIP).