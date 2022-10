Inscrições para curso de formação profissional para jovens em SP abrem nesta segunda-feira

As inscrições para as turmas de 2023 do Programa Bolsa Trabalho: Juventude, Trabalho e Fabricação Digital, da Prefeitura de São Paulo, serão abertas amanhã (31).

O curso de formação profissional para jovens de 16 e 20 anos oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 627,21 aos alunos que frequentarem pelo menos 85% das atividades.

As aulas são ministradas nos Laboratórios Públicos de Fabricação Digital e em outros equipamentos públicos em todas as regiões da cidade (veja abaixo).

Fazem parte também da grade curricular do curso temas como direito das juventudes, respeito à diversidade e Direitos Humanos, cidadania ativa, projetos de vida e mundo do trabalho, além de visitas a equipamentos sociais e culturais da cidade de São Paulo.

O Programa Bolsa Trabalho é uma parceria da Coordenação de Políticas para Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.

As inscrições devem ser realizadas até dia 7 de novembro, no link.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever no Programa Bolsa Trabalho jovens com idade entre 16 e 20 anos, moradores da cidade de São Paulo há no mínimo dois anos, que estejam matriculados na escola ou que já tenham concluído o Ensino Médio, desempregados há no mínimo seis meses e sem receber seguro-desemprego, e que pertençam a famílias cuja renda por pessoa seja de até meio salário mínimo.

Confira os locais onde as aulas serão ministradas:

Zona Norte

Centro Cultural da Juventude (Cachoeirinha/Brasilândia) - Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades

CEU Anhanguera (Anhanguera/Perus) - R. Pedro José De Lima, 1020 - Anhanguera

Zona Sul

FAB LAB São Joaquim - Guarapiranga (Jardim São Luís/Guarapiranga) - R. Bacabinha, 280 - Jardim São Joaquim

CEU Heliópolis - Estrada das Lágrimas, 2385 - São João Clímaco

CEU Vila Rubi (Capela do Socorro) - R. Domingos Tarroso, 101 - Vila Rubi

Zona Leste

Centro Cultural Cidade Tiradentes - R. Inácio Monteiro, 6900 - Conj. Hab. Sitio Conceição

Casa da Memória de Itaquera - Rua Antonio Carlos de Oliveira César, 97 – Itaquera

Centro Cultural da Penha - Largo Do Rosário, 20 - Penha de França

CEU Três Pontes (São Miguel) - Rua Capachós, s/n - Jardim Celia

Zona Oeste

Chácara do Jockey (Butantã) - Av. Prof. Francisco Morato, 5.300 - Vila Sonia

Centro

Galeria Olido - Av. São João, 473 - Centro

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso

Centro Cultural Vila Itororó - R. Maestro Cardim, 60 - Bela Vista