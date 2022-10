Eleições Presidente: como ver a apuração oficial dos votos sem precisar esperar pela TV

Hoje (30), às 17h (horário de Brasília), começará oficialmente a apuração dos votos de brasileiros residentes em território nacional e no exterior que compareceram às urnas para decidir quem será o novo Presidente do Brasil e Governador do estado — para as regiões que tem tal condição — como é o caso de São Paulo.

Para este segundo turno, os cidadãos terão que decidir entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que liderou a primeira votação com 48,43% (57.259.504) dos votos válidos, e Jair Messias Bolsonaro (PL), atual presidente do Brasil, que disputa a reeleição, e que em 02 de outubro de 2022, teve 43,20% (51.072.345).

E como faço para acompanhar a apuração oficial das eleições sem precisar esperar pela TV?

Embora os canais de televisão dediquem o dia de hoje totalmente ao embate eleitoral, aos que desejam ficar 100% conectados e adiantados com a apuração dos votos, também é possível, a partir das 17h, verificar os dados diretamente no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). [Veja depois do destaque como deve fazer].

Com os dados e percentuais atualmente zerados (informação do período de fechamento desta matéria em 30 de outubro de 2022, às 12h54, horário de Brasília), acessando o seguinte link, após o encerramento oficial da votação, o TSE começará a disponibilizar a contagem.

Além da atualização automática, a página conta com a opção de “atualizar”, para que você possa ter os dados os mais próximos possíveis e, assim que disponibilizados, vê-los segundo a segundo (após serem compartilhados pelo TSE). Veja a imagem a seguir que mostra como você verá a informação ao acessar o site.